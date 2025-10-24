В Екатеринбурге опустели клумбы

В Екатеринбурге идет подготовка цветников и зеленых насаждений к зимнему сезону. В МБУ «Зеленстрой» «Новому Дню» рассказали, на каком этапе находятся работы и когда они будут завершены.

По информации на 27 октября, уже удалены однолетники, занимающие 68% площади цветников (15 980 кв. м). На оставшихся клумбах (7386 кв. м) произведены уходные работы за многолетними растениями: сотрудники «Зеленстроя» вырезали отмершие побеги и цветоносы. Сейчас на всей площади цветников идет вспашка почвы, внесение удобрений и почвогрунта – окончание работ запланировано на 1 ноября.

Помимо цветников, к зиме готовят и зеленые насаждения. Перед работниками учреждения стояла задача посадить 1023 древесно-кустарниковой культуры – осталось высадить 601 дерево, что запланировано сделать до 17 ноября. Параллельно с этим идет санитарная и омолаживающая обрезка (удаление больных и сухих ветвей), а также валка аварийных насаждений. До 15 декабря МБУ «Зеленстрой» повалит 70 деревьев, завершив работы.

Отметим, что всего МБУ «Зеленстрой» содержит городские цветники площадью в 23 366 кв. метров, не менее 4898 зеленых насаждений, а также не менее 13 959 погонных метров живой изгороди.

Екатеринбург, Полина Нигматуллина

