Жога обсудил с генерал-лейтенантом Мельниковым воздушную безопасность УрФО

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога провел рабочую встречу с командующим 14-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, генерал-лейтенантом Владимиром Мельниковым. Они обсудили вопросы взаимодействия с регионами УрФО.

Как отметил полпред, субъекты округа входят в зону работы армии, эффективное сотрудничество по всем направлениям имеет принципиальное значение для обеспечения безопасности граждан, защиты объектов инфраструктуры и экономики.

Дежурные силы 14-й армии ВВС и ПВО осуществляют проводку воздушных судов, следующих по расписанию и заявкам, в том числе в приграничной полосе, а также ведут наблюдение за полетом иностранных воздушных судов, вскрывают нарушения порядка использования воздушного пространства. Именно они 1 мая 1960 года сбили в небе над Уралом американский самолет-разведчик «Локхид У-2», напомнила пресс-служба уральского полпредства.

