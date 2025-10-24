Как решить проблемы со связью: эксперт рассказал, работают ли популярные лайфхаки

Специалисты «Мегафона» провели интересный эксперимент: они спросили у ИИ, что делать, когда долго не отправляется сообщение, зависают онлайн-карты или не грузится нужное приложение. Ответы нейросети прокомментировал главный эксперт по архитектуре сети радиодоступа компании Сергей Родин.

Искусственный интеллект проанализировал массив данных в глобальной сети и выделил несколько наиболее популярных советов для абонентов, которые хотят улучшить работу смартфона.

Wi-Fi не панацея

Ситуация. Абонент спустился в кафе на цокольном этаже, у него возникли сложности с отправкой сообщения другу в мессенджере.

Лайфхак от ИИ. Попробуйте переключиться на Wi-Fi. Если есть доступная сеть дома или в кафе, подключитесь к ней для звонков (через VoIP-сервисы типа Zoom) и выхода в интернет.

Сергей Родин. Такой вариант может выручить, например, когда мобильный сигнал не проникает в подвалы. Но это не стопроцентная панацея от всех случаев. Например, он не поможет отправить или получить СМС для подтверждения оплаты услуг или позвонить в мессенджере, если эта возможность отключена сервисом. При этом надо помнить про риски утечки информации через общедоступные Wi-Fi точки и аккуратно подключаться к публичным сетям.

Сообщение вместо звонка

Ситуация. Человек находится за городом, и ему не удается дозвониться до близких из-за неустойчивого сигнала в отдаленной незаселенной местности.

Лайфхак от ИИ. Отправьте сообщение вместо звонка. Они требуют гораздо меньше ресурсов сети и имеют приоритет. Шанс, что сообщение уйдет, выше.

Сергей Родин. Такое решение в критической ситуации действительно может быть выходом. Важно, что при потере сети телефон сохранит СМС и отправит его, как только появится устойчивое соединение. Абоненту не надо многократно посылать сообщение в попытках подключиться к сети.

Авиарежим вернет в сеть

Ситуация. Абонент в путешествии, и онлайн-карты не всегда обновляются оперативно.

Лайфхак от ИИ. Перезагрузите телефон. Это поможет ему заново найти сеть и зарегистрироваться в ней, возможно, подключиться к более свободному каналу.

Сергей Родин. Включение и отключение авиарежима решает сложности с регистрацией в сети, поэтому можно воспользоваться таким советом. При этом решение по назначению канала принимается автоматически, и поэтому выключение и включение телефона не поможет в выборе «свободного» канала. В случае с дальней дорогой лучше дополнительно загрузить карты офлайн.

Эксперт пояснил, что сейчас мониторинг сети ведется централизованно с помощью индикаторов на базовых станциях. Инженеры могут оперативно выявлять дефицит емкости, выяснять его причины и предпринимать необходимые меры, чтобы пользователь не ощущал дискомфорта. То же самое касается массовых общественных мероприятий или строительства крупных объектов, где заранее наращивают емкость сети с помощью передвижных базовых станций или модернизации оборудования. Например, в Свердловской области для гарантии бесперебойной связи только в течение этого года были построены и модернизированы около 500 телеком-объектов, отмечают в пресс-службе компании «Мегафон».

