Мужчина лишился машины из-за долга в 90 тысяч

Судебные приставы в Екатеринбурге забрали машину у должника. Как сообщает пресс-служба ФССП по Свердловской области, мужчина задолжал по налогам на доходы физических лиц более 90 тысяч рублей. От оплаты он уклонялся, к судебным приставам на прием не являлся, поэтому к нему были применены принудительные меры.

Изучив имущество должника, приставы обнаружили у него машину, и, взяв в сопровождение налоговиков, пошли к дому, где живет должник. Там, на внутренней парковке во дворе, они нашли автомобиль, арестовали и эвакуировали его. Хозяину транспортного средства были вручены квитанции об оплате задолженности. После оплаты в срок он сможет вернуть машину.

Екатеринбург, Елена Васильева

