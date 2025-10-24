Майнер из Режа украл электроэнергию на 8,5 миллиона рублей

Режевской городской суд рассмотрит уголовное дело 28-летнего мужчины, который искусственно занижал показатели электросчетчиков на майнинговой ферме. В результате электросетевой компании были причинен ущерб на сумму свыше 8,5 миллиона рублей.

По версии следствия, весной 2024 года обвиняемый арендовал нежилые помещения по ул. Курской в Реже, электрифицировал их и установил майнинговое оборудование. Понимая, что добыча криптовалюты потребует больших затрат, уралец пошел на хитрость. Он поставил в счетчики специальное устройство, способное удаленно коммутировать контакты реле, искусственно занижая показания прибора. Таким образом, поставщик ресурса, компания «Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» получил неверные данные. Схема работала до марта 2025 года, пока обман не вскрылся.

Мужчине предъявили обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере». Он признал свою вину, сообщает прокуратура Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

