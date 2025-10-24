В Екатеринбург приедут звезды бальных танцев на большой зрелищный турнир

8 ноября в Екатеринбурге в отеле Hyatt Regency состоится масштабное событие в мире бальных танцев – юбилейный 15-й Pro Am турнир Ural Dance Cup. Мероприятие обещает стать ключевым культурным событием осени, укрепляющим статус уральской столицы как центра искусства и премиальных событий. Как сообщают организаторы мероприятия, юбилейный турнир – это не только доказательство устойчивости и качества проекта, прошедшего испытание временем, но и мощный стимул для развития культурной жизни города.

В этом году для гостей и участников готовят особенную программу. Так, зрители увидят шоу-номера чемпионов Европы и мира, включая Дениса Тагинцева и Анну Мельникову, Эльдара Джафарова и Анну Сажину, а также чемпионку Европы в категории Tango Escenario Евгению Самойлову и Гаспара Гадой, номер с чемпионата мира в Германии от Андрея Ларина и Ульяны Максимкиной.

Зрителей ждет масштабная соревновательная программа. Открытый фестиваль среди любителей, чемпионат МАСКТ Best of the Caribbean Mix и Grand Prix среди профессионалов American Smooth. Особое настроение будет создавать живой оркестр, а оценивать участников – судейская бригада высшего уровня.

«Для нас юбилейный Ural Dance Cup – это больше чем турнир. Это 15-летняя история становления танцевальной культуры в Екатеринбурге, которую мы создавали вместе с городом, – комментирует основатель проекта и организатор, руководитель танцевального клуба GallaDance (отделение представлено в ТЦ «Гринвич») в Екатеринбурге Юлия Погребинская. – Наша миссия – раскрепощать, вдохновлять и дарить людям уверенность в себе через танец, делать их счастливыми. Именно поэтому в этом году мы подготовили событие такого уровня, которое подчеркнет, что Екатеринбург – это не только промышленный гигант, а современный культурный центр, притягивающий мировые звезды».

Ural Dance Cup позиционирует себя как точка притяжения для ценителей искусства, светской публики и тех, кто стремится к саморазвитию. Мероприятие направлено на популяризацию бальных танцев и здорового образа жизни среди жителей города, а также способствует притоку туристов и укреплению имиджа Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube