Ирбитчане просят не закрывать единственную в городе общественную баню

Обеспокоенные жители Ирбита пишут жалобы в соцсетях, в том числе и в телеграм-канале губернатора. 1 ноября в городе на ремонт закрывается баня № 4 – там проведут большой комплекс восстановительных работ. Как сообщает газета «Восход», вопрос по капремонту здания стоит давно.

«Капитальный ремонт бани назрел давно. В городе это единственная баня. И она находится в аварийном состоянии. Начинаем работы в этом году. Ориентировочно они будут проходить до 2026 года. Точный срок окончания сообщим дополнительно», – цитирует издание главу Ирбита Николая Юдина.

В рамках капитального ремонта запланирована замена вентиляции и коммуникаций, перепланировка внутренних помещений, которая не только существенно повысит качество оказываемых услуг, но и будет соответствовать современным требованиям к комфорту клиентов. Стоимость реконструкции – порядка 90 млн рублей. На территории бани уже идут работы по оборудованию площадки под собственную газовую котельную.

«В бане планируется выполнить перепланировку мужского отделения – на 25 мест и женского – на 23, плюс появится возможность посещать баню женщинам с маленькими детьми. На втором этаже здания будет семейная сауна на 5-8 человек. Будет и буфет, и массажный кабинет, и джакузи. Также у бани появятся две веранды с мини-бассейнами», – анонсировал директор бани Александр Боярский, слова которого приводит на своей странице «ВКонтакте» газета «Восход».

Однако жителей Ирбита все эти перемены не порадовали.

«Добрый вечер, в городе Ирбите с 1 ноября закрывается на реконструкцию единственная в городе общественная баня. Жителям Ирбита, у которых нет благоустроенного жилья, мыться негде. Помогите отнести дату реконструкции бани, а за это время организовать место для помывки населения. С уважением жители города Ирбита», – такое сообщение появилось в телеграм-канале губернатора Дениса Паслера.

«А где в это время мыться тем людям, кто постоянно пользовался услугами бани?» – спрашивает пользователь ВК Игорь Березин. «Видимо, дома в тазу», – отвечает ему Людмила Александровна.

Реакции властей на просьбы ирбитчан пока не последовало.

Екатеринбург, Елена Васильева

