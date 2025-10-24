Гаишники поймали пьяного водителя, который вез в машине детей

В Каменске-Уральском сотрудники ГАИ остановили пьяную компанию на автомобиле, которая возвращалась домой из бани. В салоне помимо трех выпивших взрослых находились двое детей 12 и 14 лет.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, нарушителя поймали 20 октября в 00:50. Патруль заметил «Форд Фокус», пролетевший на красный свет, и немедленно остановил машину. При общении с водителем инспекторы почувствовали резкий запах алкоголя. Проверка подтвердила, что мужчина пьян, – прибор показал наличие 0,647 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении водителя был составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Теперь уральцу грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав. Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку.

Каменск-Уральский, Ангелина Сергеева

