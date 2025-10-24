Уралец заплатит 240 тысяч рублей за убитого лосенка

Житель Ревды получил крупный штраф за убийство молодого лося в запретной зоне. В октябре 2022 года охотник подстрелил животное в Нижнесергинском районе, а потом вместе с двумя товарищами пытался переправить тушу через реку Бисерть. На берегу компания встретилась с егерями и бросила свою добычу.

Егеря вызвали полицию, и по горячим следам браконьера поймали. Выяснилось, что у охотника не было разрешения на отстрел лосей. Кроме того, он убил зверя в зоне покоя, где охота в принципе запрещена. Мировой суд признал мужчину виновным в незаконной охоте. Департамент по охране животного мира в Свердловской области выставил уральцу счет за причиненный ущерб. За убийство лося возрастом до одного года охотник должен был заплатить 320,7 тысяч рублей. Однако Ревдинский городской суд снизил сумму ущерба до 240 тысяч рублей. Приговор суда пока не вступил в силу, стороны могут обжаловать его в течение одного месяца.

Екатеринбург

