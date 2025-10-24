Врачи Екатеринбурга и Москвы спасли 2-летнего ребенка, подавившегося супом

Двухлетнего Макара спасли специалисты двух больниц Екатеринбурга, службы скорой помощи, Территориального центра медицины катастроф и Национального медико-хирургического центра имени Пирогова (Москва).

Мальчик поперхнулся супом, комок пищи попал в легкие и бронхи, ребенок стал задыхаться и синеть, – сообщает портал све.рф. На вызов приехала бригада скорой. По пути в Областную детскую клиническую больницу сатурация у малыша снизилась до 35%, и медики экстренно провели интубацию, подключив пациента к ИВЛ. В реанимации ОДКБ мальчику освободили дыхательные пути, но ребенок провел на ИВЛ еще 12 суток, у него был диагностирован двусторонний пневмоторакс, который потребовал оперативного вмешательства.

Когда опасность отступила и ребенок смог дышать самостоятельно, он прошел курс терапии и был выписан. Но спустя месяц на контрольном рентгеновском обследовании у Макара обнаружили двустороннее поражение легких. Мальчика госпитализировали в инфекционное отделение городской клинической больницы №40 Екатеринбурга. После консультаций с врачами из Национального медико-хирургического центра им. Пирогова мальчика было решено перевезти в Москву. Минздрав Свердловской области организовал транспортировку с участием врачей Центра медицины катастроф.

«Состояние ребенка было тяжелым, но стабильным, он нуждался в постоянной кислородной поддержке. Воздушная транспортировка прошла благополучно, в столице мальчика ждала бригада федерального Центра медицины катастроф, которая доставила его в медцентр в Москве», – пояснил врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий учебным отделом ТЦМК, главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Свердловской области Александр Савицкий.

В НМХЦ имени Пирогова Макара с диагнозом «пневмонит, вызванный пищей и рвотными массами» обследовали и лечили три недели. В следующий раз малышу надо приехать на прием в столичную клинику в декабре. Сейчас ребенок бодр и весел. «От всей нашей семьи сердечно благодарю за участие и помощь врача Пироговки Ивана Кузнецова, врачей реанимации ОДКБ Евгения Соломатова и Дениса Заболотного, заместителя главного врача ГКБ №40 Анну Овчинникову и заведующую отделением Наталию Фатееву», – сказала мама Макара.

Екатеринбург, Таисья Исупова

