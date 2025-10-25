Кольцово переходит на новое расписание. Куда можно улететь зимой

С этих выходных Кольцово переходит к осенне-зимней навигации, которая продлится до 29 марта 2026 года. В этот период 32 авиакомпании будут выполнять регулярные и чартерные рейсы по 87 направлениям, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе аэропорта. Улететь можно будет в 55 городов России и в 32 города за ее пределами.

«Новыми станут такие маршруты как Екатеринбург – Абакан и Екатеринбург – Мурманск (полеты выполняет Red Wings), Екатеринбург – Краснодар («Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии»). В числе городов, куда, как ожидается, авиакомпании будут летать более активно, – Горно-Алтайск, Новый Уренгой, Томск, Казань, Нарьян-Мар, Нижневартовск и другие», – сообщили в пресс-службе Кольцово.

Что касается зарубежных направлений, то из новых это Рас-эль-Хайма (Air Arabia), Нячанг (AzurAir, «Аэрофлот» и Nordwind) и Фукуок (AzurAir). «Рост пассажиропотока ожидается на таких зарубежных направлениях как Анталья, Тбилиси, Хургада, Шарм-эль-Шейх, Баку, Самарканд», – уточнили в аэропорту.

Новыми перевозчиками сезона станут Red Sea Airlines, выполняющая рейсы в Шарм-эль-Шейх, и Flyone Armenia, чьи самолеты летают из Кольцово в Ереван.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube