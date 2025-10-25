Ушел на охоту и пропал: в уральской тайге ищут мужчину с двумя гончими

В уральской тайге полиция и волонтеры ищут охотника с двумя собаками. Как сообщил «Новому Дню» глава пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, под Первоуральском пропал местный житель Алексей Григорьев, 1961 г.р. Он ушел в лес с двумя своими гончими Айкой и Шельмой и пропал.

Жена пропавшего мужчины обратилась в полицию за помощью. Женщина сообщила: Григорьев направился в лес на охоту 23 октября и до настоящего времени не вернулся вместе с собаками. При этом сотовый телефон недоступен.

«В розыске Алексея Михайловича задействовано более 50 представителей МВД и волонтёров, а также спецтехика – квадроциклы, беспилотники, громкоговорители. Настораживает то, что не вернувшийся в семью гражданин является опытным охотником. Он в тех местах бывал ранее неоднократно. Вероятно, в спешке он забыл дома лекарственные препараты, которые систематически принимает. Поэтому не исключена версия произошедших проблем со здоровьем. Кроме того, сыщики угрозыска сейчас тщательно отрабатывают двух других мужчин, которые в лесу были вместе на первоначальном этапе охоты, но потом уехали. Гончие имеют спутниковые системы навигации, но они подключены к телефону пропавшего. Сыщики уже обнаружили УАЗик, на котором Григорьев с компанией прибыл в лес отдохнуть и, возможно, поохотиться на зайцев. Соответствующей путёвки у них не имелось. Поиск продолжается.Об итогах сообщу дополнительно», – отметил полковник Горелых.

Приметы пропавшего мужчины:

рост около 180 см, худощавого телосложения, короткостриженый.

Одет: куртка камуфляжной расцветки светлого света, штаны камуфляжной расцветки зеленого цвета, шапка вязаная черного цвета, сапоги из материала эва серого цвета.

Екатеринбург, Елена Васильева

