Паслер и Жога договорились сделать ремонт в Областной больнице

Уральский полпред Артем Жога провел встречу с губернатором Свердловской области Денисом Паслером. «Обсуждали здравоохранение, в том числе необходимость ремонта и строительства медицинских учреждений. До конца года в регионе обещают ввести в эксплуатацию ещё четыре новых больницы в разных городах области. Среди важных объектов, где требуется модернизация, – операционный корпус Свердловской областной клинической больницы №1. Зданию почти 50 лет, и в нем за это время ни разу не проводился капитальный ремонт», – написал Жога по итогам встречи в своем телеграм-канале. И добавил – вопрос медицины он считает очень важным, поэтому все будет держать на личном контроле.

Екатеринбург, Елена Васильева

