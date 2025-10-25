российское информационное агентство 18+

Суббота, 25 октября 2025, 12:29 мск

Новости Екатеринбург

Пропавшего в лесу охотника нашли, собак пока ищут

Благополучно закончились поиски пропавшего в лесу охотника из Первоуральска. Мужчина найден живым, сообщил «Новому Дню» глава пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. Свердловской полиции и волонтёрам дан отбой.

«Алексей Григорьев обнаружен живым. Сейчас его везут для медицинского осмотра в ближайшую больницу посёлка Кузино. Когда его нашли, он попросил попить. Чувствует себя удовлетворительно. Говорит, что заблудился.

Его собак при нём не было.

Поисковым мероприятиям полиции и волонтёрам дан отбой. Розыск гончих Айки и Шельмы будет продолжаться их хозяином самостоятельно, но, скорее всего, уже завтра. Большое спасибо всем, кто откликнулся и оказал помощь органам внутренних дел в поиске пропавшего в тайге человека», – резюмировал Валерий Горелых.

Напомним, что жена охотника накануне сообщила в полицию, что он ушел в лес 23 октября и домой не вернулся. Розыск пропавшего велся двое суток.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

