Пропавшего в лесу охотника нашли, собак пока ищут

Благополучно закончились поиски пропавшего в лесу охотника из Первоуральска. Мужчина найден живым, сообщил «Новому Дню» глава пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. Свердловской полиции и волонтёрам дан отбой.

«Алексей Григорьев обнаружен живым. Сейчас его везут для медицинского осмотра в ближайшую больницу посёлка Кузино. Когда его нашли, он попросил попить. Чувствует себя удовлетворительно. Говорит, что заблудился.

Его собак при нём не было.

Поисковым мероприятиям полиции и волонтёрам дан отбой. Розыск гончих Айки и Шельмы будет продолжаться их хозяином самостоятельно, но, скорее всего, уже завтра. Большое спасибо всем, кто откликнулся и оказал помощь органам внутренних дел в поиске пропавшего в тайге человека», – резюмировал Валерий Горелых.

Напомним, что жена охотника накануне сообщила в полицию, что он ушел в лес 23 октября и домой не вернулся. Розыск пропавшего велся двое суток.

Екатеринбург, Елена Васильева

