15-летний мальчик погиб после удара в живот: дело ушло в суд

В городе Заречный завершили расследование уголовного дела об особо тяжком преступлении в отношении 15-летнего юноши – дело отправлено в суд.

Трагедия произошла в августе в одном из сёл Белоярского района. В компании подростков, гуляющих на улице, случилась ссора: обвиняемый ударил сверстника кулаком в живот. Как рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, пострадавший получил тупую травму – от ее осложнений мальчик через непродолжительное время скончался на месте. «Конфликт между подростками произошёл из-за того, что в ходе прогулки кто-то из юношей порвал ремешок от часов, принадлежащих ныне обвиняемому. Фигурант пытался выяснить, кто именно из его знакомых это сделал, а те игнорировали его и высказывались в его адрес нелицеприятно. Всё это и спровоцировало вспышку агрессии, которая, к сожалению, привела к трагическому финалу», – отметил Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Следователи завершили сбор и закрепление доказательственной базы: осмотрены места происшествия и предметы, свидетели и обвиняемый допрошены, также проведены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.

Уголовное дело и утвержденное обвинительное заключение будут рассмотрены в суде.

Заречный, Полина Нигматуллина

