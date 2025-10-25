Свердловчане хранят на счетах более 1,5 триллиона рублей

Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%. Это все еще высокая ставка, но благодаря жесткой денежно-кредитной политике инфляция в стране замедляется, пояснила решение регулятора начальник Уральского ГУ Банка России Марина Мясникова.

«В Свердловской области годовая инфляция снизилась с 10% в августе до 9,7% в сентябре. При этом в сентябре по сравнению с августом цены выросли на 0,4%, в основном из-за разовых факторов: повышения цен на топливо и традиционной индексации стоимости образовательных услуг. В то же время подешевели не только сезонные овощи и фрукты, но и масло, сыр, телевизоры и ноутбуки», – прокомментировала эксперт.

По данным Банка России, деловая активность по-прежнему растет умеренно. Спрос предприятий на новых работников уменьшился, но некоторые компании региона еще испытывают кадровый дефицит: как правило, им нужны узкие специалисты. Свободных рук на рынке мало, и безработица держится на минимальном уровне. Поэтому зарплаты растут, и это поддерживает потребительскую активность населения.

В то же время из-за постепенного снижения процентных ставок в экономике компании и граждане стали чаще брать кредиты. В августе в Свердловской области портфель кредитов юридическим лицам увеличился почти на 53 млрд рублей, населению – на 10 млрд рублей.

Ставки по вкладам остаются высокими. В августе общий объем сбережений свердловчан в банках выросли на 5 миллиардов рублей. Жители региона держат на счетах более 1,5 триллиона рублей, что на 37% больше, чем объем выданных населению кредитов. То есть, люди склонны больше сберегать, чем тратить, что среди прочих факторов способствует замедлению инфляции.

«Однако сохраняются повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, которые могут препятствовать устойчивому замедлению инфляции. Банк России будет поддерживать высокие процентные ставки в экономике длительное время. Это необходимо для возвращения инфляции к цели в 4%», – отметила Марина Мясникова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube