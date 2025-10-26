Автобус, который вез из цирка детей и их родителей, попал в ДТП под Тугулымом (ФОТО)

В субботу вечером под Тугулымом попал в ДТП автобус, который вез из Тюмени в Пышму 36 пассажиров, в том числе 10 детей. Они возвращались из тюменского цирка.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 71-летний водитель автобуса превысил скорость, не успел вовремя затормозить на светофоре и врезался в стоящий перед ним грузовик.

Медицинская помощь потребовалась 40-летней пассажирке автобуса «Хендай», с травмой бедра женщину отвезли в тюменскую больницу.

Водитель автобуса имеет 51-летний стаж вождения, водитель грузового автомобиля – 40 летний стаж права управления. Оба водителя трезвы.

Тугулым, Елена Владимирова

