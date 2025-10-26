В Екатеринбурге бетономешалка насмерть сбила парня на электровелосипеде (ФОТО)

На улице Софьи Ковалевской в Екатеринбурге бетоносмеситель марки «Ситрак» насмерть сбил молодого человека на электровелосипеде.

Как сообщили в горГАИ, ДТП случилось в субботу 25 октября. Молодой человек неожиданно выехал на перекресток на красный сигнал светофора.

Водитель бетономешалки пояснил, что не заметил его. Молодой человек погиб на месте.

Водителю автобетоносмесителя 39 лет, водительский стаж – 21 год, к административной ответственности никогда не привлекался, в момент ДТП был трезв, но не пристёгнут ремнём безопасности. В отношении него было вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ст. 12.6 КоАП РФ.

Личность погибшего устанавливается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

