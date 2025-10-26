российское информационное агентство 18+

Воскресенье, 26 октября 2025, 18:01 мск

Новости Екатеринбург

Пьяный юноша подвозил знакомых девушек, устроил ДТП и сбежал, бросив их (ФОТО)

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Две девушки получили травмы в ДТП, которое устроил их знакомый, согласившийся их подвезти. Водитель был пьян.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, авария случилась сегодня в 08:50 утра на 17 км автодороги Белоярский – Бруснятское – Некрасово Белоярского района. После ДТП водитель сбежал, бросив в поле машину «ВАЗ-21140» с двумя ранеными пассажирками.

Девушек 22 и 17 лет с различными травмами доставили в Белоярскую центральную больницу.

Вскоре сотрудники Госавтоинспекции установили водителя, им оказался 19-летний житель села Измоденова Белоярского района. Установлено, что он был пьян.
Автоинспекторам молодой человек заявил, что выпивал дома, а девушки по телефону уговорили его отвезти их из села Некрасово в поселок Белоярский. При движении он не справился с управлением и съехал в кювет, машина перевернулась. Он испугался и убежал.

Белоярский, Елена Владимирова

© 2025, РИА «Новый День»

