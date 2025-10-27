В Свердловской области три поезда задержались из-за инцидента на путях

На СвЖД инцидент: как сообщает пресс-служба железной дороги, на станции в Кушве сошел с путей электровоз, в результате чего произошла задержка трех поездов.

По данным пресс-службы, сход произошел в 21:44 в воскресенье. Пострадавших нет. Восстановительные работы продолжаются на одном из путей, остальные открыты. Движение по станции Кушва восстановлено в 23:34 по местному времени.

В результате происшествия на 1 час 52 минуты был задержан пригородный электропоезд № 6857 сообщением Нижний Тагил – Нижняя Тура и на 15 минут два пассажирских поезда: № 351 Екатеринбург – Приобье и № 86 Серов – Москва.

