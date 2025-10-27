Уралец выпил и из мести сжег баню знакомого, с которым долго конфликтовал

Уралец получил два с половиной года принудительных работ за то, что устроил поджог бани своего знакомого, с которым долго конфликтовал.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по Свердловской области, обвиняемый – 35-летний житель Верхней Пышмы. Следствие установило, что 11 октября 2024 года осужденный выпивал дома в компании супруги и тещи. После того, как женщины отправились спать, уралец решил отомстить своему знакомому, на которого он затаил обиду. Мужчины время от времени конфликтовали, переходя на нецензурную брань и оскорбления.

Чтобы поквитаться, гражданин решил, что оппоненту нужно сжечь баню. Ночью он отправился к дому потерпевшего по улице Станционной в поселке Исеть. Убедившись в том, что все жильцы дома уже спят, мужчина нашел на улице картонную коробку и, зайдя в предбанник, поджег ее. Дождавшись возгорания, он вышел из бани и ушел с участка.

Немного отдалившись от места возгорания и остановившись на перроне, через который пролегал путь к его дому, мужчина остановился и стал наблюдать, как пламя охватывает деревянное строение, затем достал сотовый телефон и снял происходящее. Затем он отправил видео племяннику потерпевшего, с которым был знаком, одновременно высказывая в его адрес угрозы о том, что связываться с ним опасно.

Стоит отметить, что здание бани находилось всего в 10 метрах от жилого дома, в котором находились люди. Но вовремя прибывшие пожарные предотвратили распространение пламени и ликвидировали угрозу жизни жильцов.

В результате возгорания потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму свыше 47 тысяч рублей.

Спустя сутки после ЧП поджигатель сам явился в отделение полиции, где написал явку с повинной, признав свою вину в полном объеме. Верхнепышминский городской суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. Но в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ суд заменил это наказание на принудительные работы на тот же срок, с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

