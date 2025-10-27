Уральцы продолжают собирать в лесах самые последние грибы

Выходные порадовали Средний Урал хорошей погодой, в воскресенье в некоторых районах области температура днем поднималась до 15 градусов на солнце. На высоких местах, прогреваемых опушках леса уральцы продолжают находить грибы. Так, в Шалинском районе читательница «Нового Дня» в течение последних двух недель собирает белые – несмотря на то, что практически каждую ночь фиксируются заморозки на почве.

В Сысертском районе в воскресенье грибники находили сыроежки и маслята. На Уктусе в местных лесах – сыроежки и немного опят. Также до сих пор в лесах можно найти бруснику – на высоких местах ягоду пока не трогали ночные низкие температуры.

Екатеринбург, Елена Васильева

