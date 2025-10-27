российское информационное агентство 18+

Понедельник, 27 октября 2025, 09:11 мск

Паслер переназначил четырех министров

Губернатор Свердловской области Денис Паслер утвердил четырех министров, работавших в статусе и.о. после отставки регионального правительства.

Согласно губернаторскому указу, Александр Кудрявцев остается министром общественной безопасности, Анна Кузнецова – министром АПК, Григорий ⁠Сурганов – министром строительства и развития инфраструктуры, Вячеслав Ярин – министром международных и внешнеэкономических связей.

Все назначенные чиновники приступили к своим обязанностям с 27 октября.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

