Понедельник, 27 октября 2025, 11:34 мск

Теплая погода на Урале принесет с собой смог

Синоптики объявили предупреждение о смоге на территории Свердловской области. «Устойчивое состояние атмосферы, ослабление ветра, вызванное присутствием антициклона на Урале, ведет к нарушению перемешивания приземного слоя атмосферы», – сообщили в Уральском гидрометцентре.

Предупреждение действует с 20 часов 27 октября до 20 часов 29 октября. Ожидается, что к четвергу дымка из тяжелых газов над городами рассеется.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

