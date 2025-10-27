ФСБ предупредила о фейках про невыезды скорой из-за нехватки топлива

На Урале не было случаев невыезда скорой к пациентам из-за нехватки топлива, подобные сообщения, которые транслируются в соцсетях, – фейк. Об этом сообщает телеграм-канал «Антитеррор Урал», считающийся ресурсом ФСБ.

«Скорая медицинская помощь в Свердловской области работает в штатном режиме. Всем жителям региона медицинская помощь, включая выезды бригад скорой помощи, оказывается в полном объеме и в соответствии с установленным порядком. Просим не распространять непроверенную или заведомо ложную информацию в мессенджерах и социальных сетях», – говорится в сообщении вместе с напоминанием об уголовной ответственности за распространение фейков.

Екатеринбург, Елена Сычева

