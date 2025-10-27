Приставы опечатали кафе «Поль Бейкери» из-за санитарных нарушений

Кафе-пекарню «Поль Бейкери» на ул. Айвазовского, 52, закрыли на три месяца из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства. На предприятии не было системы ХАССП, обязательной для общепита.

Суд пришел к выводу, что индивидуальный предприниматель, открывший кафе по франшизе, имел возможность устранить нарушение, но не сделал этого. Поэтому последовало административное наказание. Сегодня судебные приставы опечатали входные двери и оборудование кафе. Должника предупредили об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

Фото: УФССП по Свердловской области

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube