В Екатеринбурге в пожаре погиб 6-летний мальчик

Трагедия произошла в многоквартирном доме по улице Родонитовой днем 26 октября. В квартире, где возник пожар, находилось пять человек: 29-летняя мать и четверо детей в возрасте от года до шести лет. Женщину и трех девочек успели спасти, сейчас они находятся в больнице. Шестилетний мальчик надышался угарным газом и погиб.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, возгорание случилось, когда мать мыла двух малышей в ванной. Старшие дети были в комнате и играли. Когда женщина вышла из ванной, она увидела пламя в жилище. По одной из версий, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с открытым огнем, сообщили в следственном комитете. Вероятно, дети играли со спичками и зажигалкой.

Более точные причины происшествия станут известны после проведения экспертиз: пожарно-технической и судебно-медицинской. Обстоятельства трагедии выясняют МВД, СК и МЧС. По данным полиции, мать детей состоит на профилактическом учете.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube