В уральские водоемы запустили тысячи сазанов

Более 24 тысяч мальков сазана выпустили в Волчихинское и Ново-Мариинское водохранилища и в Верхне-Сысертский пруд. Эта рыба питается по большей части донными водорослями и играет ключевую роль в естественной очистке воды.

Зарыбление водоемов – системная работа, направленная на сохранение их чистоты, отметил и.о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. По его словам, молодые сазаны хорошо адаптируются к новым условиям и легко приживаются в открытой воде. Водохранилища, куда выпустили мальков, относятся к особо охраняемым природным территориям областного значения. Как правило, это излюбленные места для туризма и рыбалки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

