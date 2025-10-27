российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 27 октября 2025, 11:35 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В уральские водоемы запустили тысячи сазанов

Фото: ДИП Свердловской области

Более 24 тысяч мальков сазана выпустили в Волчихинское и Ново-Мариинское водохранилища и в Верхне-Сысертский пруд. Эта рыба питается по большей части донными водорослями и играет ключевую роль в естественной очистке воды.

Зарыбление водоемов – системная работа, направленная на сохранение их чистоты, отметил и.о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. По его словам, молодые сазаны хорошо адаптируются к новым условиям и легко приживаются в открытой воде. Водохранилища, куда выпустили мальков, относятся к особо охраняемым природным территориям областного значения. Как правило, это излюбленные места для туризма и рыбалки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия,