Ученый объяснил, почему плохой врач лучше ИИ

Даже плохой врач лучше, чем нейросети для конкретного пациента, считает популяризатор науки, врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов. «Врач хотя бы видит. Видеть пациента, как нам старые профессора говорили, – 70% диагноза. Как появился Холмс? Конан Дойл учился в Эдинбургском университете, и у них был Джозеф Белл, такой выдающийся профессор, который все то же самое и делал, но в медицине. Он был настолько наблюдательным, и у него настолько вот эти чертоги разума были забиты вот этой всей информацией, что пациент только входит, а он сразу говорит: у вас то-то, вам нужно делать то-то, а вот это делать не надо. Насмотренность», – цитирует Водовозова ScienceFonk.

Врач привел пример из своего опыта. «За 5 лет армейской практики я пневмонию столько сот раз слышал, что просто по дыханию потом мог определять. И по перкуторному звуку, скажем, даже сказать, в каком сегменте – это нарабатываемый навык. Опять же, скажем, заглоточный абсцесс, когда заминдалинное воспаление гнойное, пациент только говорить начинает, а ты сразу говоришь: «Так, к ЛОРу», потому что там характерный прононс появляется, характернейший. Но его нужно знать, его нужно выслушать несколько сот раз, понять, что это такое. Или там ты начинаешь пальпировать узлы лимфатические. И сзади, на черепе, появляется «линейка», такие параллельные узелки, их там штук 10, по 5 с каждой стороны. Краснуха. То есть, опять же, мануальные навыки или визуальные навыки, или аудио навыки – пока что ИИ с этим не справится», – добавил он.

Напомним, согласно сборнику «Мегатренды», составленному Сбером, в ближайшем будущем ИИ может заменить врачей, особенно для необеспеченных слоев населения, а очная медпомощь будет привилегией богатых.

Екатеринбург, Елена Сычева

