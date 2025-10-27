Житель Нижнего Тагила убил и расчленил знакомого

Житель Нижнего Тагила убил и расчленил своего знакомого.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе судов Свердловской области, прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 58-летнего мужчины.

По версии следствия, преступление было совершено в коллективном саду в одном из домиков в июле 2025 года. 58-летний обвиняемый и его жертва – 59-летний житель Нижнего Тагила – выпивали, потом поссорились.

Потерпевший взял нож и начал угрожать убийством обвиняемому. Тогда в ответ обвиняемый ударил потерпевшего кулаком в лицо, повалил на пол, отобрал нож. В тот момент, когда последний поднялся и попытался выбежать из дома, обвиняемый нанес ему ножом один удар в спину. Потерпевший скончался на месте преступления.

Убийца, желая скрыть следы преступления, электрической пилой отчленил руки, ноги, голову и нижнюю часть туловища потерпевшего. Части тела упаковал в мешки, которые вынес из дома, один выбросил в водоем, а остальные вывез в поле.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.

Нижний Тагил, Елена Васильева

