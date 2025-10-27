С жительницы Екатеринбурга требуют погасить долг по сим-карте, которой она не пользовалась 19 лет

Жительница Екатеринбурга Наталия столкнулась со странной ситуацией. В далеком 2005 году она оформила SIM-карту оператора МТС, но через год перестала ей пользоваться. По всем правилам оператор должен был заблокировать номер, но этого не произошло. Оказалось, что в течение 19 лет кто-то другой от имени Наталии использовал этот номер, а в 2025 году ей стали приходить СМС с требованием погасить долг в размере 138 рублей.

О существовании телефонного номера-призрака женщина узнала этим летом. Она зашла на «Госуслуги» и увидела, что к ее имени привязан старый номер МТС. Екатеринбурженка сразу подала заявление о блокировке. Но вскоре ей стали поступать сообщения на ее действующий номер МТС о необходимости погасить задолженность, которая образовалась по тарифу старой карты. Наталия обратилась в чат поддержки и к своему удивлению узнала, что все это время кто-то вносил платежи, чтобы симка оставалась рабочей. Более того, в ноябре 2024 года от имени Наталии была произведена замена SIM-карты по данным ее старого паспорта, хотя в марте того года женщина сменила документ по достижении возраста 45 лет. Екатеринбурженка написала еще одно заявление о непричастности к договору на услуги старого номера из 2000-х. Сегодня Наталии пришел ответ от МТС: договор оформлен на нее, задолженность в 138 рублей с копейками необходимо оплатить, а в случае возникновения вопросов – обратиться в компанию.

«Новый День» обратился в пресс-службу мобильного оператора за разъяснением ситуации.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

