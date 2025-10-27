На Среднем Урале инфляция снизилась до 9,7%

Инфляция в Свердловской области снизилась до 9,7%, но осталась выше, чем в целом по России, где она составила 8%.

Так, в сентябре фрукты и овощи подешевели на 2%: благодаря новому урожаю цены снизились на яблоки, виноград и овощи борщевого набора. А яйца, мясо и молочные продукты подорожали из-за роста затрат производителей на корма, логистику и упаковку.

Из-за высоких кредитных ставок и акций цены на электронику – ноутбуки, телевизоры и смартфоны – снизились. Бензин подорожал из-за сезонного спроса и ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

Заметно в сентябре поднялись цены на услуги. Подорожали абонементы в фитнес-клубы и билеты в театры. Из-за теплой погоды многие чаще стали пользоваться электросамокатами и гулять пешком. Спрос на такси и аренду машин упал, и цены на эти услуги снизились.

«В сентябре многие организации проводят индексации, чтобы компенсировать возросшие издержки. При этом они часто ориентируются на уровень годовой инфляции. Так и в этом году вузы и колледжи подняли плату за обучение на 10-12%, а негосударственные образовательные учреждения – еще больше. В нынешних условиях это возможно, поскольку спрос на услуги образования очень высок со стороны как населения, так и работодателей, которые в условиях дефицита кадров сами готовы платить за подготовку специалистов», – отметил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов.

Как отметили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России, чтобы цены росли медленнее, Банк России будет долгое время поддерживать высокие процентные ставки в экономике, воздействуя на спрос и кредитование. Благодаря этому инфляция, по прогнозам, снизится до 4-5% в 2026 году и закрепится на уровне 4% в дальнейшем.

Екатеринбург, Дарья Деменева

