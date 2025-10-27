Полиция выяснила, зачем житель Арти бегал за односельчанами с бензопилой (ВИДЕО)

Житель Арти бегал за односельчанами с бензопилой. Как сообщил «Новому Дню» начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, инцидент, попавший на видео, спровоцировало спиртное. Место событий – бар «Мохито», человека с бензопилой идентифицировали как Кирилла Нефедова, ему 28 лет.

Мужчина гоняется за людьми с бензопилой

Компания выпивала, в ходе употребления спиртного возник конфликт, но обошлось без драки.

Нефедов пошел домой и вернулся к бару уже с бензопилой. Как видно на ролике, он пытался с ней напасть на людей, но его довольно быстро нейтрализовали и пилу забрали. Пострадавших в инциденте не было.

По словам Горелых, 27 октября сотрудники территориального ОВД совместно со следственными органами примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.

«С большой долей вероятности ближайшие несколько суток молодой человек с неадекватным поведением проведет под стражей в камере для задержанных местного отдела полиции», – сообщил Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Васильева

