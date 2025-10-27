В лесу под Ивделем нашли тело мужчины без головы

В лесу под Ивделем найден труп без головы. Если ранее правоохранительные органы сообщали о неизвестной женщине, то сейчас речь уже идет о трупе мужчины.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, по уточненным данным, смерть человека не носила криминальный характер.

Ранее СМИ сообщили о том, что 16 октября сотрудниками железнодорожной станции в лесу был обнаружен труп, первоначально сообщалось, что это была женщина. Предварительно выяснилось, что труп провел в лесу примерно год, пострадал от диких животных.

Ивдель, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube