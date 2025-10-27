Дефицит солнца: почему осенью мы чувствуем упадок сил

Осенняя хандра, сопровождающаяся сонливостью и усталостью, напрямую связана с сокращением светового дня и высоким уровнем простудных заболеваний. Как поясняют эндокринологи, главная причина – дефицит витамина D, который вырабатывается в организме только под воздействием солнечного света. А осенью короткий день и пасмурная погода лишают нас этого природного ресурса, что и приводит к упадку сил.

Витамин D можно принимать самостоятельно, но только в профилактической дозе, указанной в инструкции, говорят врачи. Однако при выраженной нехватке витамина профилактической дозы будет недостаточно. Чтобы определить необходимую дозировку, нужно предварительно сдать анализ крови и узнать первоначальный уровень витамина в организме.

Кроме этого, сонливость объясняется и повышением концентрации мелатонина, который сигнализирует организму о том, что пора готовиться ко сну. И опять же – причина в том, что темнеет осенью раньше. Но и с этим можно бороться доступными средствами. Для производства мелатонина используется аминокислота – триптофан, которая участвует в выработке либо мелатонина, либо серотонина (когда уровень этого вещества в норме, человек чувствует себя спокойным и уравновешенным). Если мелатонина в осенний период вырабатывается больше, то серотонина – меньше, на его производство триптофана уже не остается. По этой причине настроение может портиться. Чтобы восстановить баланс, стоит включить в рацион продукты – источники триптофана: индейку, сыр, миндаль.

Важно регулярно употреблять продукты с витаминами А, Е, С, группы В и магнием. Организм не может накопить эти вещества впрок, поэтому они должны поступать с пищей постоянно. Также врачи советуют с осторожностью относиться к БАДам: они могут усиливать или подавлять действие друг друга, повышать риск побочных эффектов.

Не всегда с проблемами можно справиться самостоятельно. Если человек наблюдает у себя повышенную утомляемость или усталость, профилактически можно сдать общий анализ крови. Отклонения от нормы могут быть маркером вялотекущего воспалительного процесса, обострения хронической патологии, анемии. В таком случае стоит обратиться к врачу.

Екатеринбург, Дарья Деменева

