На «Почте России» назвали самые экстремальные маршруты своих водителей

Ежегодно почтовые водители в Свердловской области проезжают порядка 18 миллионов километров. Это расстояние, сравнимое с протяженностью всех дорог мира (21 миллионов километров).

«Почта России» располагает парком из 382 автомобилей различной грузоподъемности. Водители доставляют посылки в отдаленные уголки страны порой в экстремальных условиях. Например, самым дальним маршрутом считается зимняя трасса Екатеринбург – Киров – Санкт-Петербург – Киров – Екатеринбург. Его общая протяженность «туда-обратно» составляет 5 тысяч километров. Но наибольшую сложность для водителей представляют участки в Ивдельском и Гаринском муниципальных округах, где зимой экстремально низкие температуры и почти нет дорог к отдаленным поселкам.

«Почтовый водитель – это не просто профессия, это призвание, требующее высочайшей ответственности и мастерства. От их работы зависит, чтобы жители даже самых отдаленных уголков области вовремя получали письма, посылки и извещения. Мы ценим в наших почтовых водителях готовность прийти на помощь, умение сориентироваться в любой ситуации и даже проявить смелость. Например, при встрече с дикими животными на дальних маршрутах или при доставке почты и пенсий в чрезвычайных ситуациях», – отметила руководитель макрорегиона Урал АО «Почта России» Наталья Алемасова.

Накануне почтовики поздравили водителей с Днем автомобилиста. Более 40 работников свердловского филиала получили корпоративные и союзные награды. Среди них есть и рекордсмены. Звание самого возрастного и опытного водителя почтовой службы Свердловской области носит 70-летний сотрудник, который до сих отличается высоким профессионализмом, рассказали в пресс-службе компании.

Екатеринбург

