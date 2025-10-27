На время Крестного хода перекроют центральные улицы

В День народного единства, в честь празднования Дня Казанской иконы Божией Матери, по центральным улицам Екатеринбурга пройдет крестный ход – от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма на Крови. С 11:30 до 12:30 закроют движение всех видов транспорта.
По данным мэрии, ограничения будут действовать на улицах:
– Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до Куйбышева;
– Куйбышева, от Розы Люксембург до Гоголя;
– Гоголя, от Куйбышева до Малышева;
– Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;
– Ленина, от Пушкина до Толмачева;
– Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;
– Царской, от Первомайской до Храма на Крови (улица Царская, 10).
Екатеринбург, Дарья Деменева
