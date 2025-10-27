На Среднем Урале построят 25 детских палаточных лагерей

В Свердловской области начинается подготовка к летней оздоровительной кампании. В течение пяти лет в регионе появятся 25 палаточных лагерей на 1200 койко-мест, сообщил губернатор области Денис Паслер.

«В местах детского отдыха установим секции с современными комфортными сафари-палатками. Ребята смогут максимально приблизиться к природе, заниматься спортом на свежем воздухе, ходить в походы. Проживание в них будет максимально комфортным: рядом смонтируем современный санитарно-бытовой блок», – отметил он в своем телеграм-канале.

Также в областных лагерях планируют возвести 15 круглогодичных корпусов на 600 койко-мест и 12 бассейнов. Кроме этого, создадут не менее 12 санаторных отделений, установят стационарные медпункты и закупят дополнительное медоборудование.

Екатеринбург, Дарья Деменева

