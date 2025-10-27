В магазинах Екатеринбурга будут продавать зараженные лимоны

На прилавки магазинов Екатеринбурга поступит партия зараженных лимонов. В 20 тоннах плодов, привезенных из Турции, обнаружили живое имаго красной померанцевой щитовки.
«Продукция поступила в сопровождении фитосанитарного сертификата, удостоверяющего соответствие подкарантинной продукции требованиям страны импортера. Согласно Решению Совета ЕАЭС от 30.11.2016 № 157 плоды, зараженные померанцевой щитовкой, допускаются к выпуску в оборот для реализации», – отметили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Екатеринбург, Дарья Деменева
