Запрещали ходить в туалет и оскорбляли: двух нянечек уволили из арамильского детсада за издевательства над детьми

Двух младших воспитателей детского сада № 2 «Радуга» в Арамили уволили за жестокое обращение с детьми. В течение года они запрещали дошкольникам пользоваться туалетом, оскорбляли и кричали на них за пролитую воду и рассыпанную еду.

«В связи с нарушением требований законодательства межрайонная прокуратура главе Арамильского городского округа внесла представление с требованием об их устранении. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования были приняты меры к устранению нарушений закона, заведующая детским садом привлечена к дисциплинарной ответственности, а младшие воспитатели уволены», – отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Арамиль, Дарья Деменева

