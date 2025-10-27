Третьеклассник перевел мошенникам 430 тысяч рублей с папиного телефона

Девятилетний мальчик из Екатеринбурга стал жертвой телефонных мошенников. Он успел перевести более 400 тысяч рублей из банковского приложения на отцовском телефоне, пока не понял, что его обманули.

О том, как все произошло, полиции рассказал отец мальчика. Школьник получил в мессенджере предложение поучаствовать в конкурсе. Нужно было разгадать ребус, в котором зашифрована некая известная личность. Мальчик отправил ответ и получил уведомление о выигрыше. Но тут «организаторы конкурса» сообщили, что не могут перевести выигрыш на карту несовершеннолетнего, поэтому нужно передать банковские данные его родителей. Ребенок начал было вводить 16 цифр банковской карты, но испугался и не завершил процедуру.

Мошенники вновь связались с мальчиком и сообщили, что у них произошла «дорогостоящая поломка на сервере» из-за того, что он прервал передачу данных, поэтому школьник должен оплатить штраф. Перепуганный девятилетка ответил, что у него нет денег. Ему велели взять телефон отца и перевести нужную сумму с него. Посреди ночи мальчик взял папин телефон и под контролем мошенников начал переводить родительские деньги на указанные счета. В четыре часа утра, когда средства на счетах были исчерпаны, злоумышленники попросили оформить через онлайн банк кредит. Тут мальчик, наконец, понял, что произошло, и разбудил родителей.

Общий ущерб составил 430 тысяч рублей – личные сбережения отца мальчика. В отделе полиции по факту хищения денег возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

