Полпред Жога пришел в заксо в интересах участников СВО

Сегодня полпред президента в УрФО Артем Жога начал рабочий день с визита в свердловское заксобрание.

Как сообщили в пресс-центре полпредства, Артем Жога вместе с губернатором Денисом Паслером и спикером Людмилой Бабушкиной осматривает выставку продукции для участников специальной военной операции.

Первым пунктом повестки сегодняшнего заседания должен стать доклад областного правительства о мерах соцподдержки участников СВО и их семей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

