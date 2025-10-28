Полпред Жога пришел в заксо в интересах участников СВО

Сегодня полпред президента в УрФО Артем Жога начал рабочий день с визита в свердловское заксобрание.
Как сообщили в пресс-центре полпредства, Артем Жога вместе с губернатором Денисом Паслером и спикером Людмилой Бабушкиной осматривает выставку продукции для участников специальной военной операции.
Первым пунктом повестки сегодняшнего заседания должен стать доклад областного правительства о мерах соцподдержки участников СВО и их семей.
Екатеринбург, Елена Владимирова
