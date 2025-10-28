В Туринске водитель по недосмотру сбил мотоциклиста

В Туринске 54-летний местный житель отправляется под суд за смертельное ДТП с мотоциклистом.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 12 июня этого года в Туринске примерно в 21:30 54-летний местный житель за рулем Lada Largus подъехал к нерегулируемому неравнозначному перекрестку с автодорогой Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда. Эта дорога является главной. Водитель остановился, но фактически проигнорировал знак «Уступи дорогу» и, когда начал совершать поворот налево, не убедился в его безопасности, что привело к столкновению с мотоциклистом, которого надо было пропустить.

В результате столкновения 34-летний мотоциклист получил множественные травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Необходимо отметить, что погибший управлял мотоциклом, приобретенным за 4 дня до аварии. Вину обвиняемый признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Туринский районный суд для рассмотрения дела по существу.

Туринск, Елена Васильева

