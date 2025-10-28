российское информационное агентство 18+

Вторник, 28 октября 2025, 10:26 мск

Депутаты согласовали кандидата на пост министра финансов

Депутаты заксо единогласно одобрили кандидатуру Александра Старкова на пост министра финансов Свердловской области. Его официально представил бывший депутат, замгубернатора – руководитель аппарата правительства Сергей Никонов.

Напомним, впервые Александр Старков был утвержден на пост главы минфина 30 марта 2021 года. Де-факто он исполнял эти обязанности с конца 2020 года – со дня ухода в отставку его предшественницы Галины Кулаченко.

«Я думаю, в случае принятия положительного решения вы все не будете обделены вниманием министерства финансов», – пошутил Старков перед голосованием. Депутаты встретили его слова смехом и аплодисментами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

