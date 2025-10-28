Новый вид кибермошенничества связан с покупкой автомобилей

В Свердловской области зафиксирован новый вид мошенничества, связанный с покупкой автомобиля. Как рассказал сегодня на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС начальник отдела управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области Игорь Сутягин, в ожидании повышения утильсбора люди стремятся купить авто из-за рубежа по более низкой цене, и этим пользуются преступники. Покупателю предлагают приобрести машину на выгодных условиях, а когда автолюбитель переводит деньги – остается ни с чем.

По словам представителя ГУ МВД, такие случаи стали актуальны в последний месяц, за октябрь зафиксировано шесть таких преступлений. Игорь Сутягин посоветовал покупателям машин быть предельно внимательными, тщательно изучать условия договора, особенно внимательно – реквизиты для перечислений. «Если получатель – физлицо, это уже маркер», – отметил спикер.

В целом, как рассказал Игорь Сутягин, активность киберпреступников не снижается. Мошенники по-прежнему активно пользуются давно проверенными способами: представляются сотрудниками Пенсионного фонда, медицинских центров, полиции, почты, маркетплейсов и т.д. Основная цель – выманить у жертвы код из СМС. А потом уже включается вторая волна воздействия – угрозы и запугивание уголовными делами, потерей денег и имущества, как правило, все заканчивается оформлением кредита.

Страдают от действий мошенников чаще пенсионеры, но нередко и люди среднего возраста. Слабое звено – по-прежнему дети, у которых есть доступ к телефонам взрослых. «Детей легко запугать, им угрожают уголовными делами против родителей, обысками в квартире, – рассказал Игорь Сутягин. – И дети под давлением мошенников сообщают СМС-коды, переводят деньги из онлайн-банков родителей, выносят наличность из дома и отдают курьерам». Лучше, если дети не знают пароль от телефона родителей и онлайн-банка, подчеркнул представитель ГУ МВД.

Он также отметил, что главным советом для всех остается необходимость проверять и перепроверять любую информацию. Перезванивать в банк, в полицию. Отвечая на вопросы журналистов, он рассказал, что введенные самозапреты, а также блокировки подозрительных переводов в банках дали положительный эффект. Но в целом раскрываемость таких преступлений невысокая – не более 10%, так как преступные группы рассеяны в разных городах, ее члены зачастую незнакомы друг с другом. Он также отметил, что деньги преступники как правило обналичивают в России, а потом выводят за границу в криптовалюте.

Екатеринбург, Таисья Исупова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube