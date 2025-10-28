Air Arabia выполнила первый рейс из Кольцово в Рас-эль-Хайму

Авиакомпания Air Arabia выполнила первый рейс из Кольцово в Рас-эль-Хайму. Как сообщает пресс-служба аэропорта Екатеринбурга, самолет Airbus A320 и более 170 туристов на борту вылетели в самый северный эмират Объединенных Арабских Эмиратов ночью 28 октября.

Планируется, что в рамках осенне-зимнего расписания самолёты авиакомпании будут летать по новому направлению еженедельно – по вторникам.

Напомним, что Рас-эль-Хайма стал ещё одним направлением из Кольцово для Air Arabia, которая расширяет географию полётов из Екатеринбурга. Самолеты авиакомпании уже регулярно летают из уральской столицы в Шарджу.

