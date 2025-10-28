Женщине, присвоившей деньги ребенка, оставшегося сиротой после гибели отца на СВО, ужесточили наказание

Апелляционный суд ужесточил наказание жительнице Верхотурья Ирине Шмелевой, которая растратила деньги опекаемого ребенка. Мальчик остался сиротой, когда его отец в 2023 году погиб на СВО. Ирина Шмелева оформила опеку над мальчиком и получила от одной известной ЧВК денежные средства в размере 5 312 128 рублей и 100 тысяч рублей на захоронение. Деньги предназначались сироте.

По закону женщина должна была известить опеку о получении средств и зачислить их на счет мальчика. Однако Шмелева делать этого не стала и потратила деньги по своему усмотрению – купила квартиру, автомобиль, которые оформила на своего мужа, внучке приобрела мебель и бытовую технику.

Верхотурский районный суд признал Ирину Шмелеву виновной по ч.4 ст. 160 УК РФ – «Присвоение и растрата денежных средств в особо крупном размере» и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года. На приговор было подано апелляционное представление прокурора и жалоба адвоката осужденной. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, изменил приговор суда первой инстанции, назначив Шмелевой реальное наказание – 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, – сообщила пресс-служба облсуда.

Фото: Верхотурский районный суд

Верхотурье, Свердловская область, Таисья Исупова

