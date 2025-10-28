В суд ушли уголовные дела о крупных хищениях денег на школьном питании

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 10 уральцев. Бывшие и.о. директора ЕМУП «Столовая № 41», ее заместитель по общим вопросам, начальник юридического отдела, главный экономист ЕМУП, а также пятеро руководителей организаций-контрагентов и еще один мужчина обвиняются в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере, в том числе с использованием служебного положения).

По версии следствия, у неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, возник преступный умысел на хищение субсидий, выделяемых администрацией Екатеринбурга для образовательных учреждений и поступающих в дальнейшем в адрес ЕМУП «Столовая № 41». Деньги должны были пойти на оплату питания в школах уральской столицы.

Чтобы сэкономить выделенные средства, в ЕМУП «Столовая № 41» использовались продукты в меньшем количестве и объеме, чем это было предусмотрено нормативными актами. При этом в отчетную документацию о количестве поставленных в школы товаров вносились ложные сведения об их объеме. Разница стоимости фактически использованного объема продуктов и отраженного в подложных документах о поставках похищалась путем обналичивания.

В результате незаконной деятельности участников организованной группы в период с января 2022 года по декабрь 2023 года администрации Екатеринбурга был причинен ущерб на сумму не менее чем 80,1 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела ущерб обвиняемыми был возмещен. Уголовные дела в отношении бывших и.о. директора ЕМУП «Столовая № 41» и главного экономиста предприятия были выделены в отдельное производство в связи с заключением ими досудебного соглашения о сотрудничестве.

Для рассмотрения по существу уголовные дела будут направлены в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube