В Екатеринбурге в полтора раза выросло количество преступлений, совершенных мигрантами

В Екатеринбурге за 9 месяцев 2025 года зарегистрировано 555 преступлений, совершенных иностранными гражданами. Из них 351 было отнесено к категории тяжких и особо тяжких. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 58% (было 350 преступлений, из них 170 – тяжкие). По большей части они были совершены выходцами из Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Киргизии. Об этом заявил председатель профильной комиссии Екатеринбургской думы Игорь Володин.

Депутаты потребовали от полицейских объяснить, с чем связан рост такой криминальной статистики. Заместитель начальника городского УМВД Денис Беляев пояснил, что с этого года изменилась судебная практика, что привело к увеличению цифр в отчетах.

«Большинство преступлений, которые совершают иностранцы, относится к сфере незаконного оборота наркотиков. Если раньше при задержании вменяли все закладки одним преступным эпизодом, то теперь каждая идет отдельным эпизодом. В текущем году иностранный гражданин за два дня в Екатеринбурге успел разложить более 200 закладок. Когда его задержали и закладки изъяли, по каждой было возбуждено дело», – пояснил полицейский.

В то же время Беляев подчеркнул, что гражданами России совершается в десятки раз больше преступлений, в том числе и в наркоторговле. По официальным данным, в Екатеринбурге работают порядка 60 тысяч трудовых мигрантов

Екатеринбург

