российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 октября 2025, 15:14 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Екатеринбург занял второе место по окупаемости жилья среди российских мегаполисов

Согласно исследованию «РБК Недвижимость», основанному на данных агентства «Этажи», Екатеринбург разделил вторую позицию с Новосибирском по сроку окупаемости квартир. Средний показатель в Екатеринбурге составляет 13 лет и 4 месяца, это значительно быстрее, чем в Москве (17 лет и 1 месяц) и Санкт-Петербурге (17 и 10 месяцев). На первом месте по окупаемости среди мегаполисов оказался Челябинск (13 лет). При расчетах оценивался срок окупаемости за счет сдачи в аренду квартиры площадью 37 кв. м, приобретенной на вторичном рынке. Использовались данные по ценам предложения и арендным ставкам, актуальные на 2025 год.

Эксперты отмечают, что инвестиционную привлекательность Екатеринбурга обеспечивают стабильный спрос на аренду от студентов, специалистов и семей, сбалансированный рынок новостроек, а также устойчивый рост цен при умеренной стоимости квадратного метра.

«В Академическом показатели еще привлекательнее, чем в среднем по Екатеринбургу. Однокомнатную квартиру здесь можно купить на этапе стройки или по акции примерно за 5,4 млн рублей, а сдавать – в среднем за 37 тысяч рублей в месяц. При такой доходности жилье окупается примерно за 12 лет, что на год быстрее городского показателя. Это делает район особенно интересным для инвесторов, которые ищут баланс между доступной ценой входа и стабильной арендной прибылью», – отметил начальник управления продаж АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Александр Семенок.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Недвижимость, Россия,