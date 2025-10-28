Екатеринбург занял второе место по окупаемости жилья среди российских мегаполисов

Согласно исследованию «РБК Недвижимость», основанному на данных агентства «Этажи», Екатеринбург разделил вторую позицию с Новосибирском по сроку окупаемости квартир. Средний показатель в Екатеринбурге составляет 13 лет и 4 месяца, это значительно быстрее, чем в Москве (17 лет и 1 месяц) и Санкт-Петербурге (17 и 10 месяцев). На первом месте по окупаемости среди мегаполисов оказался Челябинск (13 лет). При расчетах оценивался срок окупаемости за счет сдачи в аренду квартиры площадью 37 кв. м, приобретенной на вторичном рынке. Использовались данные по ценам предложения и арендным ставкам, актуальные на 2025 год.

Эксперты отмечают, что инвестиционную привлекательность Екатеринбурга обеспечивают стабильный спрос на аренду от студентов, специалистов и семей, сбалансированный рынок новостроек, а также устойчивый рост цен при умеренной стоимости квадратного метра.

«В Академическом показатели еще привлекательнее, чем в среднем по Екатеринбургу. Однокомнатную квартиру здесь можно купить на этапе стройки или по акции примерно за 5,4 млн рублей, а сдавать – в среднем за 37 тысяч рублей в месяц. При такой доходности жилье окупается примерно за 12 лет, что на год быстрее городского показателя. Это делает район особенно интересным для инвесторов, которые ищут баланс между доступной ценой входа и стабильной арендной прибылью», – отметил начальник управления продаж АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Александр Семенок.

